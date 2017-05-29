Профессиональное натурное и студийное фото.

Нужен профессиональный фотограф в Харькове. Задача сфотографировать команду поваров и отдельные фото в процессе. Будем знакомить клиентов с командой Ricco Delivery Cafe. Как результат нужны 10-15 качественных обработанных фото. Фотосессию будем проводить на производстве. Во вложениях есть примеры того, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Оригинальные фотоснимки на заданную тему.
Предмет разработки:
Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.)
Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi.
Объект:
предмет текстильной одежды, ткань: хлопок 92%, эластан 8%; сплошная (без рубчика, кружев и пр. красоты);
цвет: белый (CMYK:0,0,0,0., RGB: FFFFFF.) без горохов, цветочков, шрифтов и пр. принтов.
Сюжет, натура, фон, свет, эффекты, фильтры и пр. -- настоящим заданием не специфицируется и является творческим решением автора.
Условия исполнения и оплаты работ:
0. Предварительное обсуждение задачи и подробное согласование объема работ, стоимости и сроков, назначение исполнителя. Для переговоров предпочтительно -- аудио связь (skype, телефон).
1. Концептуальное решение (эскизное предложение) -- только общая идея (на аналогах) , уточнение ТЗ, открытие сделки, предоставление заказчиком исходных материалов (текстильные изделия в соответствии с размерами моделей) -- 50% оплаты;
2. Исходные материалы от исполнителя (RAW) -- Окончательная оплата.
Эскизы не обязательно специально выполнять в связи с данной работой, ими могут быть иные аналоги (ссылки на изображения), собственные работы (в портфолио или направленные в электропочту) и пр. Если, по идее автора, в стилистике изображения каждого вида одежды нет принципиальной разницы -- достаточно одного эскиза.
ВНИМАНИЕ!
Задача: «фото одежды на манекене» -- не стоит. Нужна идея постановочной художественной съемки.
Для исполнения окончательной работы не использовать и не предлагать варианты с использованием изображений скачанных со всевозможных стоков. Изображения должны быть оригинальными.
Очень прошу так же, не оставлять ссылки на Ваше гениальное портфолио в предложении к заказу, тем более, что там нет того, что интересует меня. Подобные предложения, скорее всего, рассматриваться не будут.
ВАЖНО! Вниманию потенциальных исполнителей: Торговаться и оспаривать Вашу цену не намерен. В случае, если кроме заявленной Вами стоимости и домашних заготовок (распрекрасного портфолио), в диалоге будет присутствовать ещё и Ваша идея (четко сформулированное Вами, направление Вашей же творческой мысли) -- считаю Вашу цену абсолютно справедливой.
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