Профессиональное натурное и студийное фото.

Задача:

Оригинальные фотоснимки на заданную тему.

Предмет разработки:

Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.)

Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi.

Объект:

предмет текстильной одежды, ткань: хлопок 92%, эластан 8%; сплошная (без рубчика, кружев и пр. красоты);

цвет: белый (CMYK:0,0,0,0., RGB: FFFFFF.) без горохов, цветочков, шрифтов и пр. принтов.

Сюжет, натура, фон, свет, эффекты, фильтры и пр. -- настоящим заданием не специфицируется и является творческим решением автора.

Условия исполнения и оплаты работ:

0. Предварительное обсуждение задачи и подробное согласование объема работ, стоимости и сроков, назначение исполнителя. Для переговоров предпочтительно -- аудио связь (skype, телефон).

1. Концептуальное решение (эскизное предложение) -- только общая идея (на аналогах) , уточнение ТЗ, открытие сделки, предоставление заказчиком исходных материалов (текстильные изделия в соответствии с размерами моделей) -- 50% оплаты;

2. Исходные материалы от исполнителя (RAW) -- Окончательная оплата.

Эскизы не обязательно специально выполнять в связи с данной работой, ими могут быть иные аналоги (ссылки на изображения), собственные работы (в портфолио или направленные в электропочту) и пр. Если, по идее автора, в стилистике изображения каждого вида одежды нет принципиальной разницы -- достаточно одного эскиза.

ВНИМАНИЕ!

Задача: «фото одежды на манекене» -- не стоит. Нужна идея постановочной художественной съемки.

Для исполнения окончательной работы не использовать и не предлагать варианты с использованием изображений скачанных со всевозможных стоков. Изображения должны быть оригинальными.

Очень прошу так же, не оставлять ссылки на Ваше гениальное портфолио в предложении к заказу, тем более, что там нет того, что интересует меня. Подобные предложения, скорее всего, рассматриваться не будут.

ВАЖНО! Вниманию потенциальных исполнителей: Торговаться и оспаривать Вашу цену не намерен. В случае, если кроме заявленной Вами стоимости и домашних заготовок (распрекрасного портфолио), в диалоге будет присутствовать ещё и Ваша идея (четко сформулированное Вами, направление Вашей же творческой мысли) -- считаю Вашу цену абсолютно справедливой.