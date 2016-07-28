web-ориентированные приложения. разработка (backend, frontend), UX дизайнер, тестеровщик.

Я «Старапер»! Не путать со "старпер" и "стартапер", хотя и тем и другим тоже являюсь.

Позиционируюсь (читать: ПиАрюсь) на WL как программист и т.п., в том же духе.

Еще раз уточню свою позицию: считаю профессию "программист", одной из первых, стоящих в списке самых безнравственных профессий в РФ, наряду с наркодилер, журналист, врач и т.п. …

Однако, справедливости ради, надо заметить, что не сама по себе профессия может иметь некую степень нравственности, но может быть определена по аналогичному показателю большинства, представляющих её «профессионалов».

С готовностью возьму кусок работы, или с удовольствием приму участие в разработке нового интересного проекта (в т.ч. и на общественных началах).

Готов к долгосрочному сотрудничеству и даже с полной занятостью (территориально Москва).

Ради «великого» дела готов к переезду в любую точку СССР, а так же готов к командировкам на большие расстояния.

Коротко о главном:

О себе в аналогиях:

с водителями автотранспорта: квалификация — I класс, категории BCDE.

с автотранспортом: Rolls-Royce Silver Cloud Drophead Coupe Mulliner '62, среди web-разработчиков;

Возьму кусок работы:

— разработка (сервер, клиент, расширения для браузеров, userScript, десктопные приложения: Qt, nw.js (node-webkit), Adobe AIR );

— верстка (HTML5, CSS3, ES6);

— рефакторинг Вашего «чужого» кода;

— реинжениринг Вашего «чужого» кода;

— тестирование web-based приложений и проектов Платформы: Linux armv7l, Mac68K, MacPPC, MacIntel, SunOS, Win16, Win32, WinCE, etc., ОС: win, macOS, iOS, *nix., Клиент: Presto, webkit;

*любые манипуляции с ОС MS Windows и MSIE, только в комплексе с основной задачей, но никак не в качестве самоцели.

Мои навыки:

C, C++ , Rexx , Python , Node.js , PHP, Perl , Ruby, Java, SQL, MySQL, DB2 , JS, WebGL, GLSL/es (ESSL) , HTML, XML, CSS , GDL, autoLisp, CAD, CAE, CAM, CAx.

Фреймворки:

Что касается различных фреймворков, библиотек и всевозможных расширений, сознательно не упоминаю и не останавливаюсь на каких-то конкретных. Если речь о front-end, то я лично великолепно знаю vanilla JS и понимаю любую реализованную на языке архитектуру, при необходимости могу написать свою (специальную) "сахарную" обертку для веб-приложения. И OOP PHP, если речь о back-end , тоже хорош сам по себе и в большинстве случаев достаточен. Может быть конечно я и "олдскульный кодер", и уже не в "тренде", но утилитарность многих из известных библиотек понимаю хорошо, так же четко вижу и их актуальность в зависимости от задачи. Если без этого ну никак — Хозяин тире барин вскл.знак

CMS:

То же могу сказать про различные CMS, движки и прочие "моторы". Считаю использование их оправданным только в небольших или малобюджетных проектах. Но если заказчик сильно любит, к примеру, WordPress, отношусь к этому выбору с должным уважением и не собираюсь ни секунды оспаривать мнение. Если это 1С-Битрикс или другая коммерческая CMS из коробки — предпочитаю не связываться вообще, ибо на первых же этапах разработки возникает непреодолимое желание их переделывать. Со временем это желание только усиливается и так как это — «нельзя», самооценка и настроение рушатся в ноль. Ощущения от такой работы самые неприятные. Свободные (open-source) CMS (Drupal, Joomla, MODX, WordPress, Opencart и пр.) можно конечно затачивать, но чаще это не имеет смысла и не к чему кроме траты времени не приводит. И вообще, считаю, что если проект уже запущен на каком-то моторе, то посторонним там делать уже нечего.

Словом: Заказчик прав «по любому»!

Оплата труда:

— по договоренности и желательно после полного уточнения ТЗ и с первого раза;

— минимальной ставкой считаю: $3/ч.;

— минимальный объем 8ч.;

— в качестве трудового ресурса могу быть привлечен на 100%, календарь: 6/7x8;

— оплата любым из возможных способов, предпочтительно на счет в банке;

Портфолио:

Показываю только собственные работы, только web-based проекты и только в части web-программирования. Раскрашки вроде тех, которыми пестрят профайлы коллег не выкладываю, хотя у подавляющего большинства из них под капотом именно мой труд. Если в моем портфолио окажется «красивая» (на Ваш взгляд) работа, прошу иметь ввиду, что я лично этот «дизайн» не делал, это лишь превьюхи проектов к которым я имею непосредственное отношение. Показываю лишь рабочие проекты, прочее просто лениво грузить.

контакты:

Всегда открыт для диалога.

Предпочтительно вслух (skype, телефон). Контактные и персональные данные — после первого общения в ЛС.

После первого разговора, знакомства и необходимых уточнений всех деталей относительно моей персоны, оставляю за потенциальным заказчиком право отказаться от моих услуг без объяснения причин.

За всевозможные «советы» и теоретические консультации денег не прошу и не беру.

По ходу взаимодействий легко общаюсь на всевозможные абстрактные темы,— «откликается на разговор о ферапонтовом монастыре».

Связь со мной -- по обычным каналам: ЛС на weblancer.net (по умолчанию).

Далее, если мы находим общую тему для общения, тоже вполне обычные каналы: e-mail (непосредственно), skype, телефон и пр. чаты и AIM (по ситуации).