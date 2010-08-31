Фотосъемка загородных домов

ФотосъемкаЗакрытнет заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Профессиональная фотосъемка загородных домов в Санкт-Петербург и Ленинградской области.

13 лет назад
1e3f2b
Alex 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
  • Похожие заказы

  • Фото арт-фото репродукции

    Добрый день ! Готов покупать исходники для печати репродукций, икон, картин, арт-фото, фото стилизованные под масло и т.д. Интересует исходники для печати от А2 300dpi. также панорамы. предложения на ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото картины высокого разрешения

    Нужно фото картины в очень высоком качестве (от 2000 pix) для последующей печати в размере 60х90 см. Если у кого-то есть в фотобанке, готов приобрести. Укажите сумму. Картина Fortuna Bernard Jean Francois Armand Felix

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка для сайта

    $50

    Требуются исполнитель по созданию креативной, реалистичной картинки для сайта www.timparts.ru. Картинка будет загружаться первой на всех страницах сайта. Нужно сделать качественно и очень красиво. Описание картинки: 4 автомобиля стоят в ряд, сбоку друг от друга. Желательно ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание каталога

    Требуется помощь в создании печатного каталога. Мы предоставляем вам композиции из цветов (букеты). От вас необходимы качественные фотографии этих композиций(для этого необходимо чтобы вы находились в Москве) Затем оформление страниц каталога с использованием данных фотографий: ...

    Фотосъемка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сделать качественные фото для магазина

    Предложение для Москвы, т.к. надо делать фото телефонов, которые мы предоставим для работы. Около 35 моделей телефонов, для каждого необходимо сделать по 2-3 фото. Фото должны получиться примерно как здесь: http://voices.washingtonpost.com/fasterforward/assets_c/2010/06/iphone4_from_apple-thumb-250x407-20663.jpg указывайте цену и сроки.

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фото города

    Добрый день. Что мне нужно - не много. Мне нужны уникальные фотографии города Барнаул, но не какие-то разные, а очень конкретные. Задача исполнителя: 1. Берем фотоаппарат, хорошее настроение, в солнечный день выходим в город и начинаем фотографировать в ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется переснять товар детского магазина

    Есть интернет магазин детских товаров с плохими фотографиями, нужно переснять практически все. товар от соски до колясок, от питания до подгузников, ну и игрушки всякие. товара более 5000. некоторые предметы нужно будет снять под разными ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны фото прохладительных напитков

    Всем добрый день! Суть вот в чём: нужны фото напитков по списку. Собственно снять надо банку, бутылку или коробку с прохладительным напитком. Требования не запредельные, главное что бы разрешение фото было в пределах 7Мп, Превосходная ...

    Фотосъемка14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад