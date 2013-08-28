Фотосессия+обработка (предметная тематика)

Ищем одного человека на видео- и фото съемку 8 сентября на загородное мероприятие. Мероприятие на целый день (8 часов) , готовы отвезти/привезти из Москвы и накормить. Нужна видосъемка на несколько часов и последующий монтаж видео. Остальное время ...