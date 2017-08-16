Нужен фотограф!!!!

Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ. Для стоматологического центра нужно провести ряд фото сессий. Фото экстерьера, интерьера, а также фото персонала. Требования к кандидатам: Профессионализм и экспертность в работеЗнание основ фотосъемки ...