Нужен фотограф!!!!

$69
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки210 просмотров

Нужен фотограф!!!!!(г. Москва, районы Марьино, Люблино, Текстильщики, Таганская, Румянцево).

Нужно сделает  демонстрационные фотографии наматрасников на кровати.Срок 1-2-3 дня.Бюджет 4000р.

8 лет назад
viktorya1989
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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