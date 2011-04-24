Нужны 2 фото с Полтавы

Требуется фото ( цветы, букеты, свадебная флористика ) для создания Интернет магазина по доставки цветов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать фото 2-х домов/улиц в городе Полтава.
Данные GPS обязательны для проверки местоположения.
Адреса с описанием фоток и видео:
Токарная улица (10 фото и 1 видео на 30 сек ). Фото 1-5 : Общий вид улицы с разных улгов. Фото 5-7 Дом номер 14 с разных углов. Фото 8-10 Дом номер 16 с разных углов. Видео: 30 сек видео с 360 градусной панорамой и несколько раз зум на обектах.
Коллективная улица (10 фото и 1 видео на 30 сек ). Фото 1-5 : Общий вид улицы с разных улгов. Фото 5-7 Дом номер 6 с разных углов. Фото 8-10 Дом номер 8 с разных углов. Видео: 30 сек видео с 360 градусной панорамой и несколько раз зум на обектах.
Вот это оригинал, того, что хочет заказчик.
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