Нужно 7 фотографий + их обработка

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка256 просмотров
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Здравствуйте дамы и господа.

Нужно сделать следующее:

1. Фото в стиле будуар. Берем девушку, кровать, красивое белье и фотографируем так чтобы фото получилось нежным. В пастельных тона наверное. Акцент на белье, как будто мы его рекламируем.

2. Фото девушки или парня на фоне ночного города. Тут что в голову сбредет, главное чтобы мы рекламировали какую-то вещь на обьекте наших фотографий. Например шарф, обувь, перчатки и т.д.

3. Сделать 5 фотографий в ОДНОМ стиле. 5 фотографий рекламы или бижутерии или одежды, неважно. Главное чтобы там был человек или его часть)))

П.С. Повторяюсь, может быть человек не полностью на фото, но все должно быть закомпонировано и без лишних деталей.

П.П.С. Сроки — неделя, оплата вебмани или скрил. Цену указывайте за 7 фото (сьемка + легкая обработка).

Жду ваших предложений.

Успехов в Новом году!))

9 лет назад
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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