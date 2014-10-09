Нужно 7 фотографий + их обработка

Сделать качественные фото и видео съемку новогодних объектов в Южно-Сахалинск. Снимаем здания, новогодние елки, украшенные парки и тд. Подробности при переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте дамы и господа.
Нужно сделать следующее:
1. Фото в стиле будуар. Берем девушку, кровать, красивое белье и фотографируем так чтобы фото получилось нежным. В пастельных тона наверное. Акцент на белье, как будто мы его рекламируем.
2. Фото девушки или парня на фоне ночного города. Тут что в голову сбредет, главное чтобы мы рекламировали какую-то вещь на обьекте наших фотографий. Например шарф, обувь, перчатки и т.д.
3. Сделать 5 фотографий в ОДНОМ стиле. 5 фотографий рекламы или бижутерии или одежды, неважно. Главное чтобы там был человек или его часть)))
П.С. Повторяюсь, может быть человек не полностью на фото, но все должно быть закомпонировано и без лишних деталей.
П.П.С. Сроки — неделя, оплата вебмани или скрил. Цену указывайте за 7 фото (сьемка + легкая обработка).
Жду ваших предложений.
Успехов в Новом году!))
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