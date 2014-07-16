Фотографии росписи и прогулки для двоих

Всем доброе время суток =) Ищем за отзыв и небольшое вознаграждение фотографа на роспись+ прогулка 29 августа для нас двоих (г. Москва). Жених будет во фраке и цилиндре, невеста в непышном длинном кружевном платье и с венком в волосах. Кого интересует, пишите. Спасибо!