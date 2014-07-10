Съемка в аквапарк терминал (Бровары) на ДР

Ищу фотографа на свой ДР -- 10 сентября.

Требования к кандидату: позитивные парень или девушка, которые составят мне кампанию в походе в аквапарк и сделают классные фото :)

Я заплачу за обработку фото и вход в аквапарк

Хотелось бы примерно такие фото

http://news-nomad.ru/stars/2017.html