Съемка в аквапарк терминал (Бровары) на ДР

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки198 просмотров

Ищу фотографа на свой ДР -- 10 сентября.

Требования к кандидату: позитивные парень или девушка, которые составят мне кампанию в походе в аквапарк и сделают классные фото :)

Я заплачу за обработку фото и вход в аквапарк

Хотелось бы примерно такие фото

http://news-nomad.ru/stars/2017.html

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11 лет назад
kate-online
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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