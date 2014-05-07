Необходима съемка высокого качества в Одессе в субботу 26 июля с 17-00 до 19-00. Съемка спектакля. Монтаж не требуется. Потом только передать исходники. Ваши предложения? Желательно показать образцы работ. Обязательные требования: ...
Съемка рецептов приготовления еды дома
Ищем домохозяек, готовых снять видео инструкцию в домашних условиях по приготовлению их любимых рецептов различных блюд.
Видео рецепты будут выкладываться на кулинарном портале.
В предложении просьба указывать приготовления каких блюд Вы бы хотели снимать.
Также просьба указать желаемый размер оплаты за видеоролик о приготовлении первого, второго блюда, салата и десерта.
Заявки фрилансеров
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