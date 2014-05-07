Съемка рецептов приготовления еды дома

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт4 заявки209 просмотров

Ищем домохозяек, готовых снять видео инструкцию в домашних условиях по приготовлению их любимых рецептов различных блюд.

Видео рецепты будут выкладываться на кулинарном портале.

В предложении просьба указывать приготовления каких блюд Вы бы хотели снимать.

Также просьба указать желаемый размер оплаты за видеоролик о приготовлении первого, второго блюда, салата и десерта.

11 лет назад
getweb
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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