Здравствуйте,необходимы промо фотографии из разных городов мира в руках с листовкой с текстом: "Название компании" вас знают в "город в котором вы хаходитесь" . Фото должно быть на фоне городской достопримечательности,достаточно любительской ...
Нужно сделать более 200 фотографий товаров для дом
Для компании, занимающейся оптовыми поставками товаров для дома, необходимо выполнить фотосессию более 200 товаров для размещения на сайте. При успешном сотрудничестве гарантируем постоянную подработку (каждый месяц приходят новые товары, которые необходимо фотографировать).
Условия:
1. Фотосессия на территории компании (ул. Челиева, Санкт-Петербург)
2. Все оборудование подготавливает исполнитель
3. Начало работ – сентябрь 2014 года
4. Объект – товары для дома (пластик, хрусталь, фарфор, каерамика, стекло)
Заявки фрилансеров
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