Ищу фотографа на свой ДР -- 10 сентября. Требования к кандидату: позитивные парень или девушка, которые составят мне кампанию в походе в аквапарк и сделают классные фото :) Я заплачу за обработку ...
Фотограф на съёмку в детские сады в Калининграде
Приглашается фотограф для съёмки в детских садах по образцам.
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