Интересует предметная фотосъемка ювелирной бижутерии для интернет магазина на постоянной основе. в данный момент съемки ожидает около 3000 изделий. Обязателен опыт подобной съемки и необходимое для этого оборудование и освещение. Местонахождение фотографа ТОЛЬКО г. Москва или ближайшее подмосковье