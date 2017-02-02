Нужно сделать фото для дизайна двухкомнатной квартиры. 48 шт. http://abcdesign.by/faq/dizajn-proekt-dvuxkomnatnoj-kvartiry/ Фотографии должны быть высокого качества, на которых: * Интерьер стильный и выдержанный, близок к премиальному сегменту. * Выдерживается определенный бренд. ...
Предметная фотосъемка ювелирной бижутерии
Интересует предметная фотосъемка ювелирной бижутерии для интернет магазина на постоянной основе. в данный момент съемки ожидает около 3000 изделий. Обязателен опыт подобной съемки и необходимое для этого оборудование и освещение. Местонахождение фотографа ТОЛЬКО г. Москва или ближайшее подмосковье
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