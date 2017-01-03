Нужно сделать фото для дизайна двухкомнатной квартиры. 48 шт. http://abcdesign.by/faq/dizajn-proekt-dvuxkomnatnoj-kvartiry/ Фотографии должны быть высокого качества, на которых: * Интерьер стильный и выдержанный, близок к премиальному сегменту. * Выдерживается определенный бренд. ...
Фото для дизайна трехкомнатной квартиры
Нужно сделать фото для дизайна трехкомнатной квартиры. 48 шт.
http://abcdesign.by/faq/dizajn-proekt-tryoxkomnatnoj-kvartiry/
Фотографии должны быть высокого качества, на которых:
* Интерьер стильный и выдержанный, близок к премиальному сегменту.
* Выдерживается определенный бренд.
* Их делает специалист, действительно разбирающийся в дизайне интерьера.
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