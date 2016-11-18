Фото для комнаты подростка

Здравствуйте! Интернет-магазину мебельных и портьерных тканей BayTextile нужен фотограф, который бы сфотографировал образцы тканей. Снимки пойдут на сайт в раздел с товарами. Нужно минимум 50 снимков на сайт. Образцы тканей вам могут отправить в ...