Фотосьемка мероприятия, Киев

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт2 заявки130 просмотров

Ищем фотографа, который мог бы провести фотосъемку корпоративного новогоднего мероприяти 23 декабря.

Занятость: около 6 часов.

Дата и место: 23 октября, ТЦ Skymall

Время: 16:00-22:00

Мероприятие предусматривает большое количество активностей: игра в боулинг, мафию, мини-конкурсы. Важно передать эмоции и сюжет, сделать удачные фото сотрудников, запечатлить интересные моменты. От фотографа ожидается инициативность, подобный опыт в прошлом и наличие портфолио. Положительные отзывы и рекомендации будут преимуществом.

8 лет назад
Yulia_AIT
Юлия 
33 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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