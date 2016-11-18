Нужно сделать фото для дизайна интерьера однокомнатной квартиры. 45 шт. http://abcdesign.by/faq/dizajn-proekt-odnokomnatnoj-kvartiry/ Фотографии должны быть высокого качества, для примера высылаю вложение.
Фото для дизайна мансарды
Нужно сделать фото для дизайна мансарды в деревянном доме. 42 шт.
http://abcdesign.by/faq/dizajn-mansardy-v-derevyannom-dome/
Фотографии должны быть высокого качества, на которых:
* Интерьер стильный и выдержанный, близок к премиальному сегменту.
* Выдерживается определенный бренд.
* Их делает специалист, действительно разбирающийся в дизайне интерьера.
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