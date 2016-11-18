Ищем фотографа, который мог бы провести фотосъемку корпоративного новогоднего мероприяти 23 декабря. Занятость: около 6 часов. Дата и место: 23 октября, ТЦ Skymall Время: 16:00-22:00 ...
Требуется фотограф для фото сессии помещения в Москве
Здравствуйте!
Ищем фотографа, который сможет сделать красивую фотосессию производственного помещения (включая панорамные снимки) находящегося в Москве.
Можем забрать и отвезти обратно от метро Водный стадион на машине. Вкусные бонусы премиум качества, от нашего производства с нас!
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