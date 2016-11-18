Требуется фотограф для фото сессии помещения в Москве

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте!

Ищем фотографа, который сможет сделать красивую фотосессию производственного помещения (включая панорамные снимки) находящегося в Москве.

Можем забрать и отвезти обратно от метро Водный стадион на машине. Вкусные бонусы премиум качества, от нашего производства с нас!

8 лет назад
ppm84
Павел 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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