Фотограф в Сочи

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки202 просмотра

СРОЧНО

Нужен фотограф в сочи для съемки экранов в интерьере ! Не обязательно быть супер фотографов . Нужны просто качественные обработанные снимки интерьера думаю 10-15 снимков будет достаточно так как  экраны однотипные. 

8 лет назад
17101987jO
Ольга 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров