Фото для дизайна кухни-студии

Нужно сделать фото для дизайна двухкомнатной квартиры. 48 шт. http://abcdesign.by/faq/dizajn-proekt-dvuxkomnatnoj-kvartiry/ Фотографии должны быть высокого качества, на которых: * Интерьер стильный и выдержанный, близок к премиальному сегменту. * Выдерживается определенный бренд. ...