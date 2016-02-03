Сфотографировать несколько помещений в Москве

Сделать хорошие (информативные, дающие представление о помещении, не приукрашивающие и т.д.) фотографии складских и офисных помещений. Фотографии будут использовать для сайтов. Помещений всего 6, на каждое нужно 5-7 хороших фото.

Оплата яндекс-деньги, paypal или на расчетный счет ИП.

Пожалуйста, предложения только от умеющих фотографировать помещения большой площади.

Место работы: Москва, ЮАО.