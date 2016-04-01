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Завершен7 заявок208 просмотров

Эта картинка нужна в качестве для печати 1440dpi (растр или вектор) - будет резка по контуру на машину, облачко не нужно

Результат в идеале в .png и исходник

9 лет назад
vinegar
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$12
1 день
Все сделано по уму. Наклейка уже на машине. Спасибо.
Было приятно выполнить заказ. Оплата щедрая и в срок.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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