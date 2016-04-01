Здравствуйте, можете подсказать цену за интерьерную фотосъемку? Я дизайнер интерьера, нужно сфотографировать для портфолио квартиру, несколько помещений общей площадью примерно 30 кв.м.
Отрисовка
Эта картинка нужна в качестве для печати 1440dpi (растр или вектор) - будет резка по контуру на машину, облачко не нужно
Результат в идеале в .png и исходник
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