Задача отснять Группу на студенческий альбом обработать приукрасить ... Также придумать идею или концепцию. Место нахождения Киев. (Если готовы приехать не вопрос.) Бюджет предлагайте что к чему ...
Создание серии постановочных фото в Киеве
Нужен фотограф для создания серии постановочных предметных фотографий. Желательно проживание в Киеве.
Условия и бюджет оговариваются.
p.s. Желателен человек, который снимает и любит (!) снимать предметку. Со своим светом и пр.
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