Требуется несколько фотографий модной одежды

Требуется фотограф (Москва, московская область) для подготовки электронного каталога изображений ювелирных украшений. Пожелания: -возможность проведения выездной фотосъемки -наличие опыта работы с ювелирными украшениями и портфолио -2 в 1 - фотосъемка и обработка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сразу с обработкой в фотошопе. Конкретно 5 фотографий женских вечерних платьев (разных цветов) с хорошим разрешением. за каждую оплачиваю 100р
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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