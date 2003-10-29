Требуется сверстать 100 страниц книги в формате 140х205мм с полями 15 мм. Шаблон страницы будет предоставлен. Включает 3 читки, верстка в PDF, правки в DOC. Опыт работы позволит выполнить 1 читку за 1 час. Стоимость проекта - 20 долларов.