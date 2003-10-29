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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок303 просмотра

Аналог www.yarcity.ru регион Туркменистан

21 год назад
abctm
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Выбранный исполнитель

andron
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
21 год назад
$1

Заявки фрилансеров

andron
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
21 год назад

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  • Верстка 100 стр.

    $20

    Требуется сверстать 100 страниц книги в формате 140х205мм с полями 15 мм. Шаблон страницы будет предоставлен. Включает 3 читки, верстка в PDF, правки в DOC. Опыт работы позволит выполнить 1 читку за 1 час. Стоимость проекта - 20 долларов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад