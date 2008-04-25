2 иконки в стиле Vista

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок383 просмотра

Требуется сделать 2 иконки в стиле Windows Vista.

1) Книга с синей обложкой, лежащая горизонтально.

2)Иконка из абстрактного рисунка, прилагается.

Иконка должна быть выполнена на прозрачном фоне и содержать размеры 256*256, 48*48,32*32,16*16.

17 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

revers-design
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

revers-design
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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