Нарисовать несколько SVG по заданному шаблону

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки131 просмотр
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Нужен дизайнер, чтобы подготовить несколько логотипов платежных систем / криптовалют в формате SVG. Все логотипы должны использовать в основе одинаковый шаблон: стандартная ширина и высота, скругление углов. Шаблон будет предоставленПо сути от вас требуется 1) Найти в гугле необходимый логотип в формате svg2) В редакторе наложить логотип на шаблон, изменить размер под размер шаблона, разместить логотип по центру3) Возможно перекрасить фон шаблона в корпоративный цвет платежной системы3) СохранитьРисовать ничего с нуля не нужноПредлагайте цену за логотип

7 лет назад
mskokov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Movie
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$14
1 день
Выполнил работу оперативно и качественно. Спасибо!
Адекватная и подробная постановка задачи, продуктивный диалог в процессе работы. Заказ оплачен сразу после выполнения работы! Спасибо за сотрудничество!
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