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Иванов Movie

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web-разработка | Решение задач на разных этапах: Дизайн \ Верстка \ Программирование

Рад продуктивному диалогу и четким формулировкам требований к результату!

Отзывы заказчиков

stpavel03
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Создать простую схему из картинок (срочно)
Быстро и качественно
Задание поставлено четко. Работа оплачена. Спасибо
Ответный отзыв
mskokov
Михаил 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для сайта отзывов
Нарисовал отличный логотип. Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество! Благодарю за своевременную оплату!
Ответный отзыв
mskokov
Михаил 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать несколько SVG по заданному шаблону
Выполнил работу оперативно и качественно. Спасибо!
Адекватная и подробная постановка задачи, продуктивный диалог в процессе работы. Заказ оплачен сразу после выполнения работы! Спасибо за сотрудничество!
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