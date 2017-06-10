Web-разработка | Решение задач на разных этапах: Дизайн \ Верстка \ Программирование
Рад продуктивному диалогу и четким формулировкам требований к результату!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Задание поставлено четко. Работа оплачена. Спасибо
$35
10 баллов
8 лет назад
Нарисовал отличный логотип. Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Благодарю за своевременную оплату!
$14
10 баллов
8 лет назад
Выполнил работу оперативно и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Адекватная и подробная постановка задачи, продуктивный диалог в процессе работы. Заказ оплачен сразу после выполнения работы! Спасибо за сотрудничество!