Разработать логотип для сайта отзывов

Требуется дизайнер для создания векторных иконок на сайте. Есть сайт: https://brother-hood.com.ua/ Слева векторные иконки. Есть второй сайт: http://www.steel-mastery.com/en Сверху иконки. Хорошо что вообще есть:) [i]Задание: [/i]переделать иконки на сайте SteelMastery на векторные (по образцу сайта Brotherhood) [i]Количество:[/i] 49 шт. [i] Сроки: [/i]как можно быстрее [i]Оплата:[/i] ...