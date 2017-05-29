Карикатуры/скетчи для сайта детских товаров

Нужен дизайнер, чтобы подготовить несколько логотипов платежных систем / криптовалют в формате SVG. Все логотипы должны использовать в основе одинаковый шаблон: стандартная ширина и высота, скругление углов. Шаблон будет предоставленПо сути от вас требуется 1) Найти в гугле необходимый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый ден!
Для сайта детских товаров нужны картинки разделов.
Требования:
- белый фон
- цифровой формат
- цветные, но в полутонах. ( не хочется сильно яркие цвета)
Пожелания к рисункам.
Главный герой папа и дети ( один ребенок .два, мальчик или девочка- на свое усмотрение)
Для каждого раздела нужна комическая подача.
Папа не толстый и не тощий.
Современный. Может быть с бородой. Может быть на гироскутере и тп.
Пример: к разделу велосипеды папа может ехать на велосипеде маленьком колени в уши, ноги в разные стороны, и тп.
К разделу коляски : папа везет коляску, на поводке собака, из коляки летит что-то в папу. и тп.
В фантазии никто не органичивает. Должно быть понятно что за раздел и жизненно. папы бывают неуклюжи в уходе за детьми и часто сами, как дети.
Нужны рисунки к 9 главным разделам. ( потом договоримся об остальных 300 подразделах, но это позже)
От вас жду цену. По скрокам это пару часов работы.( мне так кажется) Хотелось бы образцы. как вы видите папу и ваш полет фантазии, стиль и как вы уловили задание.
Готовность по завершению передать права( в письменной форме( электронный вариант)) на ваши рисунки для последующего использования на моем ресурсе.
Как то так. Спасибо.
P.S. буду рад видеть адекватные цены за эту работу) .А то окажется дешевле купить планшет для рисования, взять уроки рисования, отучиться в школе рисования и сделать самому.
Адекватному и креативному исполнителю сделаю рекламу.
Оплата после получения рисунков. Вы после получения отплаты высылаете письмо с правами на использование.
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