Пишу по пунктам. может еще что-то надо будет добавить уже по ходу. 1. Настроить свойства товаров. ( цвета, материал, размеры для одежды и обуви и тп.) И это надо будет донастраивать по мере заливки товаров. 2. Настроить ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый ден! Для сайта детских товаров нужны картинки разделов. Требования: - белый фон - цифровой формат - цветные, но в полутонах. ( не хочется сильно яркие цвета) Пожелания к рисункам. Главный герой папа и дети ( один ребенок .два, мальчик или девочка- ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Добрый день! Нужен магазин из коробки. Тему подберем из покупных.[url=https://www.carid.com/] [/url]Можно и ваши варианты оформления. Другие CMS не предлагать. Направление детские товары. Интересует сборка, установка на хостинг, настройка бэкапов и тп, доп модули ликпэй, новая почта. Интересует человек с опытом ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Помогаю хорошему человеку, в поиске талантливого дизайнера с видением рынка вебдизайна на 5 лет вперед. Есть компания [url=http://shiko.ua/] здесь[/url]. Посмотрите товарную группу и предложите дизайн. Не буду говорить о том. как выглядит сайт ,кто его делал и тп. Его ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищем того, кто сделает работающий, продающий сайт. Группа товаров - максимальная по детской тематике.( одежда, мебель, коляски, транспорт и др) Пока писал запрос , то понял какой сайт хочу. [url=https://www.babyshop.com/] Вот такой)![/url] Следующий в приоритете "нравится" [url=http://www.bushbabesbabystore.co.uk/]вот такой.[/url] На этом хорошо ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад