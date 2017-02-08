comosava

Вячеслав Лебедев comosava

 
45 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Допилить ( настроить) сайт на битрикс

    Пишу по пунктам. может еще что-то надо будет добавить уже по ходу. 1. Настроить свойства товаров. ( цвета, материал, размеры для одежды и обуви и тп.) И это надо будет донастраивать по мере заливки товаров. 2. Настроить ...

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Карикатуры/скетчи для сайта детских товаров

    Добрый ден!  Для сайта детских товаров нужны картинки разделов. Требования: - белый фон  - цифровой формат - цветные, но в полутонах. ( не хочется сильно яркие цвета)  Пожелания к рисункам. Главный герой папа и дети ( один ребенок .два, мальчик или девочка- ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать интернет-магазин на magento

    $1000

    Д﻿обрый день!  Нужен магазин из коробки. Тему подберем из покупных.[url=https://www.carid.com/] [/url]Можно и ваши варианты оформления. Другие CMS не предлагать.  Направление детские товары.  Интересует сборка, установка на хостинг, настройка бэкапов и тп, доп модули ликпэй, новая почта.  Интересует человек с опытом ...

    Magento
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн корпоративного сайта и дизайн интернет магазина

    Добрый день! Помогаю хорошему человеку, в поиске талантливого дизайнера с видением рынка вебдизайна на 5 лет вперед.  Есть компания ﻿[url=http://shiko.ua/] здесь[/url]﻿. Посмотрите товарную группу и предложите дизайн.  Не буду говорить о том. как выглядит сайт ,кто его делал и тп.  Его ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет - магазина детских товаров.

    Добрый день!  Ищем того, кто сделает работающий, продающий сайт.  Группа товаров  - максимальная по детской тематике.( одежда, мебель, коляски, транспорт и др) Пока писал запрос , то понял какой сайт хочу. [url=https://www.babyshop.com/] Вот такой)![/url]﻿ Следующий в приоритете "нравится" [url=http://www.bushbabesbabystore.co.uk/]вот такой.[/url]﻿  На этом хорошо ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад