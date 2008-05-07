Требуется сделать 2 иконки в стиле Windows Vista. 1) Книга с синей обложкой, лежащая горизонтально. 2)Иконка из абстрактного рисунка, прилагается. Иконка должна быть выполнена на прозрачном фоне и ...
Приватный проект для JRF
Нарисовать иконки для сайта 40х40 для категорий сайта
названия категорий:
Материалы (строительные)
Кирпич и камни
Стекло
Линолеум
Мастики (типа краска покрытие)
Кровельные материалы (для крыши)
Теплоизоляционные материалы (утеплитель)
Битум
Покрытия (типа там лак или что то похожее)
Цемент
Плитки
Щебень и песок
Защита от шума
Изделия (подразумеваеться краны, армататура, фланцы и т.д., тоесть предметы)
Сантехника
Фланцы
Замки
Асбестоцементые изделия (это такие трубы может видели белые, как кирпич)
Выбранный исполнитель
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