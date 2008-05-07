Приватный проект для JRF

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Завершен1 заявка191 просмотр

Нарисовать иконки для сайта 40х40 для категорий сайта

названия категорий:

Материалы (строительные)

Кирпич и камни

Стекло

Линолеум

Мастики (типа краска покрытие)

Кровельные материалы (для крыши)

Теплоизоляционные материалы (утеплитель)

Битум

Покрытия (типа там лак или что то похожее)

Цемент

Плитки

Щебень и песок

Защита от шума

Изделия (подразумеваеться краны, армататура, фланцы и т.д., тоесть предметы)

Сантехника

Фланцы

Замки

Асбестоцементые изделия (это такие трубы может видели белые, как кирпич)

17 лет назад
Zigmund777
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$60
Отлично, быстро и качественно, а главное не дорого, буду сотрудничать дальше !
Михаил, отличный заказчик и хороший человек! Быстро договорились, чётко поставил задачу ну и конечно же никаких проблем с оплатой. Советую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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