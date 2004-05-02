Веб-дизайн в стиле комикса

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок266 просмотров

Компания ищет удаленного дизайнера. Необходимы навыки рисования. Ближайший проект - создание дизайна в стиле комикса.

21 год назад
dima1109
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

Jet
44 года
21 год в сервисе
Был
10 лет назад
21 год назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

Jet
44 года
21 год в сервисе
Был
10 лет назад
21 год назад