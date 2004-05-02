Веб-дизайн в стиле комикса

$4
Требуется создать иллюстрацию для сайта ShopShortMusic на музыкальную тему. Пример можно увидеть на сайте WCG. Рисунок должен соответствовать стилю и концепции сайта.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
21 год назад
Компания ищет удаленного дизайнера. Необходимы навыки рисования. Ближайший проект - создание дизайна в стиле комикса.
Требуется создать иллюстрацию для сайта ShopShortMusic на музыкальную тему. Пример можно увидеть на сайте WCG. Рисунок должен соответствовать стилю и концепции сайта.
Требуется разработка 4 больших и 4 маленьких картинок для визарда. Каждая тема включает большую картинку для первой страницы и маленькую в углу. Предпочтительно дизайнер из Львова, Украина.