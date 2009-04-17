Дизайн сайтов, логотипы, иконки.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$280
10 баллов
15 лет назад
Отличный, креативный дизайн точно в оговоренные сроки. Исполнитель быстро и грамотно реагирует на предложения и замечания. Работой остался доволен на 100%
Ответный отзыв
Все прошло быстрее чем оговаривалось. Заказчик спрашивает по делу, объясняет понятно.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга