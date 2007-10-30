Дизайн интерьера квартиры

И процесс сотрудничества и результат - наивысшая оценка, доволен абсолютно всем. По моему мнению - мы быстро нашли общий язык, Анастасия человек умеющий слушать и желающий найти компромис а не "продавить" свою точку зрения. Это сделало наше сотрудничество "диалогом" а не "столкновение лбами". Кроме того, Анастасия профессиональный, работоспособный, ответственный и терпеливый исполнитель. Терпение хотелось бы отметить особенно - парой мне самому казалось, что на я ее месте я бы уже не вытерпел. В итоге, если когда нибуть возникнет необходимость, с удовольствем буду сотрудничать вновь.