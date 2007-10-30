Дизайн интерьера квартиры

$1300
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен22 заявки493 просмотра
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Квартира 100 кв.м. Нужен проект (стены, полы, свет, мебель) + чертежи.

Стиль - аналог http://www.topdom.ru/gallery/flat3.htm

16 лет назад
NevoD
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasia-9
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$1300
И процесс сотрудничества и результат - наивысшая оценка, доволен абсолютно всем. По моему мнению - мы быстро нашли общий язык, Анастасия человек умеющий слушать и желающий найти компромис а не "продавить" свою точку зрения. Это сделало наше сотрудничество "диалогом" а не "столкновение лбами". Кроме того, Анастасия профессиональный, работоспособный, ответственный и терпеливый исполнитель. Терпение хотелось бы отметить особенно - парой мне самому казалось, что на я ее месте я бы уже не вытерпел. В итоге, если когда нибуть возникнет необходимость, с удовольствем буду сотрудничать вновь.
Работать было очень приятно!! Хорошо поставеные задачи, всегда во время оплаченная работа (и даже сверх оговоренной суммы) и общение на понятном друг другу языке.
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