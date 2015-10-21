Дизайн квартира. Стиль прованс

Здравствуйте!

Нужно сделать дизайн и визуализацию квартиры. (только 3д визуализацию, схем никаких не надо)

Стиль прованс, нужен много света и маломебели

Площадь 60м2

План квартиру прикрепил, старый и новый,

Важные вопросы: предложить место расположения двери в спальную, место расположения двери в комната 2, в гостиное нет окон, надо решить вопрос с не хваткой дневного света в гостиное. Кухня: мойка внутри квартиры, газовую плиту вынести на балкон.

Желательно избегать очень дорогих отделочных материалов и технологий. например: мрамор, венецианка.. .

Прикрепляю фотопримеров и планировки с размерами.

p.s.: Я вас не подведу, но чтобы время не тратили,сразу называйте цену. Спасибо