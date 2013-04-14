Дизайн молодежной комнаты

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен5 заявок301 просмотр

Требуется придумать дизайн и смоделировать комнату.

правильно поставить свет, назначить материалы в 3d сцене.

Смоделить существующую мебель, фото в приложении.

Помещение — Молодежная комната для девушки.

Пол ламинат, потолок деревянная вагонка+ балки

Стены покрас, штукатурка , обои,Могут быть элементы из гипсокартона

На стенах могут быть силуэтные росписи, постеры,

векторная графика, обязательно какие то надписи в тему.

Девушка любит музыку и танцы современные .

Некоторые карты, векторные клипарты будут предоставлены остальные нужно подобрать.

В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл с картами (3ds max 2011, Vray).

Возможны небольшие доработки. Срок 3 дня.

Предоплата после выполнения 50% объёма работы (Web Money на рублевый кошелек 1:30, или Qiwi кошелек).

Остаток суммы после 100% сдачи работы.

Примеры дизайна в приложении

Наличие аськи и скайпа с микрофоном обязательно.

3ds Max
12 лет назад
KATERINOVA
Екатерина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

umochca
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
12 лет назад
$135
5 дней
Ольга выполнила работу хорошо. И главное очень быстро. Рекомендую.
Понравилось работать с Екатериной, положительный заказчик, задачу подает всегда четко и понятно, мне легко с ней работать.

Заявки фрилансеров

umochca
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
12 лет назад

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