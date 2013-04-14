Нужны небольшие доработки к готовому плану. Имеется план хостела в формате AutoCAD ( DWG). Площадь 116 м2 Необходимо: - комната 9: предусмотреть вход в санузел ...
Дизайн молодежной комнаты
Требуется придумать дизайн и смоделировать комнату.
правильно поставить свет, назначить материалы в 3d сцене.
Смоделить существующую мебель, фото в приложении.
Помещение — Молодежная комната для девушки.
Пол ламинат, потолок деревянная вагонка+ балки
Стены покрас, штукатурка , обои,Могут быть элементы из гипсокартона
На стенах могут быть силуэтные росписи, постеры,
векторная графика, обязательно какие то надписи в тему.
Девушка любит музыку и танцы современные .
Некоторые карты, векторные клипарты будут предоставлены остальные нужно подобрать.
В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл с картами (3ds max 2011, Vray).
Возможны небольшие доработки. Срок 3 дня.
Предоплата после выполнения 50% объёма работы (Web Money на рублевый кошелек 1:30, или Qiwi кошелек).
Остаток суммы после 100% сдачи работы.
Примеры дизайна в приложении
Наличие аськи и скайпа с микрофоном обязательно.
Выбранный исполнитель
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