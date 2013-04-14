Дизайн молодежной комнаты

Требуется придумать дизайн и смоделировать комнату.

правильно поставить свет, назначить материалы в 3d сцене.

Смоделить существующую мебель, фото в приложении.

Помещение — Молодежная комната для девушки.

Пол ламинат, потолок деревянная вагонка+ балки

Стены покрас, штукатурка , обои,Могут быть элементы из гипсокартона

На стенах могут быть силуэтные росписи, постеры,

векторная графика, обязательно какие то надписи в тему.

Девушка любит музыку и танцы современные .

Некоторые карты, векторные клипарты будут предоставлены остальные нужно подобрать.

В итоге нужны несколько просчетов с разных точек, а также 3d файл с картами (3ds max 2011, Vray).

Возможны небольшие доработки. Срок 3 дня.

Предоплата после выполнения 50% объёма работы (Web Money на рублевый кошелек 1:30, или Qiwi кошелек).

Остаток суммы после 100% сдачи работы.

Примеры дизайна в приложении

Наличие аськи и скайпа с микрофоном обязательно.