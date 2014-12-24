Нужно достроить сцену

Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К.

Допустимые движки: Вирей, Менталрей.

Общая схема местности во вложении.

Замок с текстурами готов – есть в Максе https://yadi.sk/d/whydm856dfjhm , есть в Майе yadi.sk/d/ICwlmnkWawsB9 .

Замок и ров с жижиками будут браться крупным планом в кадре, все остальное – птичкой.

Референсы см. тут yadi.sk/i/Uc6cnj_qczrTA, таймкод 00:50, и yadi.sk/i/pzIQOKUuczrTz, таймкод 06:33 - часть местности.

На выходе нужна сцена со всеми объектами и ландшафтом, готовая к трекингу.

Лес должен быть хвойным. нужно решение,которое позволит АЕ лес воспринимать как единый объект,а не как большое количество отдельных объектов-деревьев (иначе рендер займет слишком много времени).

Весь пейзаж – зимний, с большим количеством снега.

Текстура снега очень важна!!!!