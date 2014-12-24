Нужно достроить сцену

Необходимо создать интерьеры в современном стиле с мебелью для каталога, а также показать детальную картинку выдвижных механизмов. Пример вышлю на почту. Цель — продемонстрировать механизмы. Напишите стоимость за один 3д интерьер и время исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К.
Допустимые движки: Вирей, Менталрей.
Общая схема местности во вложении.
Замок с текстурами готов – есть в Максе https://yadi.sk/d/whydm856dfjhm , есть в Майе yadi.sk/d/ICwlmnkWawsB9 .
Замок и ров с жижиками будут браться крупным планом в кадре, все остальное – птичкой.
Референсы см. тут yadi.sk/i/Uc6cnj_qczrTA, таймкод 00:50, и yadi.sk/i/pzIQOKUuczrTz, таймкод 06:33 - часть местности.
На выходе нужна сцена со всеми объектами и ландшафтом, готовая к трекингу.
Лес должен быть хвойным. нужно решение,которое позволит АЕ лес воспринимать как единый объект,а не как большое количество отдельных объектов-деревьев (иначе рендер займет слишком много времени).
Весь пейзаж – зимний, с большим количеством снега.
Текстура снега очень важна!!!!
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