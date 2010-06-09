Обслуживание сайта

Добрый день. Требуется человек для постоянного обслуживания интернет-магазина на 1С-Битрикс. Что под собой подразумевает обслуживание: разработка и подключение новых сервисов и систем,контроль за его техническим состоянием и своевременная корректировка, модернизация уже существующего функционала. Приоретет отдается москвичам или рязанцам, тк потребуется личная встреча. Естественно, опыт работы с этой цмс и с интеренет-магазинами. Понимание всех процессов, проистекающих при работе магазина.