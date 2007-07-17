3 домена разместить на хостинге

ХостингЗакрыт11 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 3 домена у разных провайдеров. Разместить их на новом хостинге.

Просто посадить сайты.

Разместить на виртуальном выделенном сервере.

Интерфейс управления сервером: Webmin 1.360

Оплата сразу после проверки по WMZ

Ваши предложения по цене!!!!

16 лет назад
alex_as
Украина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenix_best
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Наверное положительное. Просто заявку древнюю в аке закрыл
  • Похожие заказы

  • Смета хостинг компании

    В планах организовать свой виртуальный хостинг на выделенных серверах. Требуется составить смету затрат. Аренда сервера(несколько вариантов)+платформа для организации виртуального хостинга(бесплатные панели+платные)+стоимость работ по установке и настройке сервера. Ищу партнера: С меня: -аренда выделенных серверов -покупка панелей управления -сайт хостинг компании -реклама -менеджмент сайта ...

    Хостинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сервер и администратор

    $350

    Нужна компания и администратор для поддержки сервера. Цель: Аренда сервера до 5000 руб / месяц только !безнал с НДС! Администрирование до 3000 руб / месяц или разовые работы Задачи сервера: - Веб сервер, почта и пр.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Хостинговая компания. Разработка и обслуживание.

    $7500

    Требуются системные администраторы и программисты (с последующей работой в проекте), для разработки Хостинговой компании! Обязательно: проживание в г. Днепропетровске, Украина! ---------------------------- требуются только отдельные фрилансеры, которые готовы разработать и далее обслуживать компанию! ---------------------------- все вопросы и предложения только по icq ...

    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Кривая кодировка при переносе сайта

    $20

    Есть сайт, кодировка UTF-8. Кодировки сервера: character set client utf8 (Global value) cp1251 character set connection utf8 (Global value) cp1251 character set database cp1251 character set results utf8 (Global value) cp1251 character set server cp1251 character set system utf8 collation connection utf8_unicode_ci (Global value) cp1251_general_ci collation ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перенос БД

    Необходимо перенести БД ( MySQL + PHP ) , с одного сервера на другой.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Переконвертировать базу MySQL

    $10

    Есть база MySQL. В ней русские слова отображаются крокозябрами. На сайте все хорошо. Но не работате поиск, сортировка и в базу смотреть не приятно. Читал что нужно сделать дамп, переконверить и назад залить. Пробовал - ...

    MySQL
    Хостинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Надо сайт php настроить

    $10

    Надо настроить на хостинге уже перенесённый сайт на php. Что-то там пару функций не работает. Может права поставить файлам нужно каким-то ещё.

    PHP
    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести сайт на другой хостинг

    Нужно перекинуть базу MySQL (около 30 кб) с сервера на хостинг и настроить права файлам. Сами файлы уже перенёс. На хостинге cpanel, на серваке не знаю что установлено. Панели нет, наверное phpadmin стоит или подобное.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад