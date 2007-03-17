Смета хостинг компании

Нужна компания и администратор для поддержки сервера. Цель: Аренда сервера до 5000 руб / месяц только !безнал с НДС! Администрирование до 3000 руб / месяц или разовые работы Задачи сервера: - Веб сервер, почта и пр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В планах организовать свой виртуальный хостинг на выделенных серверах.
Требуется составить смету затрат. Аренда сервера(несколько вариантов)+платформа для организации виртуального хостинга(бесплатные панели+платные)+стоимость работ по установке и настройке сервера.
Ищу партнера:
С меня:
-аренда выделенных серверов
-покупка панелей управления
-сайт хостинг компании
-реклама
-менеджмент сайта хостинг компании
С вас:
-Настройка и обслуживание сервера (администрирование, оперативное решение проблем и пр.)
70(мне)/30(вам) Удаленно. Предложения скидывайте на [email protected]
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