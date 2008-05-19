Доделать пхпшник и разместить

К сожалению предыдущий исполнитель решил не доделывать до конца работу:(

Скрипт daily.php скачивает в базу parserian.football (структура прилагается) данные с soccerway.com

Так как на далеких на окраинах страны быстрого безлимитного инета (не менее 100кбайт.сек) нету в принципе, то треба разместить этот скрипт где-то у себя. Всякие ограничения по трафику обговариваются заранее.

И второе, надо будет исправить небольшой баг со столбцом team_1(2)_short. Там иногда могут браться при парсинге не те названия команд(похожие по названию) или просто писаться "teams".

Еще надо будет доделать пхпшник на работу с сегодняшними играми(записями). Т.е. их надо скачать с сегодняшними ставкми ДО начала матча, а потом уже если ставки изменятся, то сами ставки не перезаписывать в базу при повторных скачиваниях этой игры в будущем.

ВСЕ, больше мне ничего не надо. Че непонятно спрашивайте.