Установить, настроить на связку Apache + PHP + сиквельная база Механизм/скрипт выпуска SSL сертификатов для авторизированных клиентов системы. Клиент в своем профайле должен иметь возможность "Выпустить/отозвать сертификат" Без сертификата авторизированному клиенту не ...
Доделать пхпшник и разместить
К сожалению предыдущий исполнитель решил не доделывать до конца работу:(
Скрипт daily.php скачивает в базу parserian.football (структура прилагается) данные с soccerway.com
Так как на далеких на окраинах страны быстрого безлимитного инета (не менее 100кбайт.сек) нету в принципе, то треба разместить этот скрипт где-то у себя. Всякие ограничения по трафику обговариваются заранее.
И второе, надо будет исправить небольшой баг со столбцом team_1(2)_short. Там иногда могут браться при парсинге не те названия команд(похожие по названию) или просто писаться "teams".
Еще надо будет доделать пхпшник на работу с сегодняшними играми(записями). Т.е. их надо скачать с сегодняшними ставкми ДО начала матча, а потом уже если ставки изменятся, то сами ставки не перезаписывать в базу при повторных скачиваниях этой игры в будущем.
ВСЕ, больше мне ничего не надо. Че непонятно спрашивайте.
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