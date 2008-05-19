Доделать пхпшник и разместить

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен3 заявки266 просмотров

К сожалению предыдущий исполнитель решил не доделывать до конца работу:(

Скрипт daily.php скачивает в базу parserian.football (структура прилагается) данные с soccerway.com

Так как на далеких на окраинах страны быстрого безлимитного инета (не менее 100кбайт.сек) нету в принципе, то треба разместить этот скрипт где-то у себя. Всякие ограничения по трафику обговариваются заранее.

И второе, надо будет исправить небольшой баг со столбцом team_1(2)_short. Там иногда могут браться при парсинге не те названия команд(похожие по названию) или просто писаться "teams".

Еще надо будет доделать пхпшник на работу с сегодняшними играми(записями). Т.е. их надо скачать с сегодняшними ставкми ДО начала матча, а потом уже если ставки изменятся, то сами ставки не перезаписывать в базу при повторных скачиваниях этой игры в будущем.

ВСЕ, больше мне ничего не надо. Че непонятно спрашивайте.

17 лет назад
motka
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Все красиво и оперативно

Заявки фрилансеров

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Механизм выпуска SSL сертификатов для авторизации

    $500

    Установить, настроить на связку Apache + PHP + сиквельная база Механизм/скрипт выпуска SSL сертификатов для авторизированных клиентов системы. Клиент в своем профайле должен иметь возможность "Выпустить/отозвать сертификат" Без сертификата авторизированному клиенту не ...

    ApachePHP
    Хостинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Специалист по VPS

    Ищем специалиста по управлению VPS НА ПЛАТФОРМЕ UNIX на вакансию удаленого сотрудника. Площадка на мастерхосте! Требования: Опыт управления от 1 года Возраст не менее 20 лет Возможность оперативной связи ...

    Хостингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется разместить сервер ATX

    Ищу компанию которая разместит у себя на colocation мой севрер в ATX корпусе. Корпус стандартный Midi Tower. На сервере 5 hdd и возможно подключение 6го hdd, но его сейчас там нет т.к. оставлено для запаса. ...

    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить Плеск и IIS Mod-Rewrite

    $80

    Windows 2003 server +IIS 6.0 + Plesk 8.3 Купил IIS Mod-Rewrite - он выполнен в виде ISAPI фильтра. но сайты у меня все на сервере обслуживаются через Plesk. Plesk почему-то не ...

    Хостингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подружить сервис легальных рассылок и спам-фильтры

    Есть движок, который склеивает выпуски выпуски рассылки из статей с сайта и анонсов мероприятий организации. Эти выпуски должны доставляться всем подписавшимся на рассылку. При доставке возникают проблемы с mail.ru, yandex.ru и др., так ...

    Хостинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Корректный перенос домена

    $25

    Нужно перенсти домен http://rifma.com.ru от Агавы к Мастерхосту Требуется специалист для такого переноса. Соотвественно нужно будет перенести и БД. Перенос будет осуществляться в 2 этапа. Перенос на новый хостинг ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос сайта на новый хостинг

    Необходимо перенести сайт на новый хостинг. Эккаунт уже зарегестрирован, нужно правильно настроить и перенести. Работа по сайту: 1) нужно настроить форму обратной связи (форма есть - не работает) 2) нужно ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен бесплатный хостер для DLE 6.7

    В течении ближайшех 3 дней нужно подобрать хороший и БЕСПЛАТНЫЙ(!!!) хостинг с полной поддержкой для ДЛЕ 6,7, тоесть - php, mysql, sqllite ну и всьо остальное. Пишите или на e-mail или в ...

    DLEMySQLPHP
    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад