Ищем специалиста по управлению VPS НА ПЛАТФОРМЕ UNIX на вакансию удаленого сотрудника. Площадка на мастерхосте! Требования: Опыт управления от 1 года Возраст не менее 20 лет Возможность оперативной связи ...
Механизм выпуска SSL сертификатов для авторизации
Установить, настроить на связку Apache + PHP + сиквельная база
Механизм/скрипт выпуска SSL сертификатов для авторизированных клиентов системы.
Клиент в своем профайле должен иметь возможность "Выпустить/отозвать сертификат"
Без сертификата авторизированному клиенту не будут не доступны некоторые разделы системы
Возможно что то типа этого http://www.nixp.ru/articles/freebsd_apache_php_oracle_v2
В случае необходимости обосновать покупку официального сертификата для сервера.
Кол-во авторизированных клиентов несколько тысяч.
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