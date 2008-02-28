Механизм выпуска SSL сертификатов для авторизации

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт3 заявки157 просмотров

Установить, настроить на связку Apache + PHP + сиквельная база

Механизм/скрипт выпуска SSL сертификатов для авторизированных клиентов системы.

Клиент в своем профайле должен иметь возможность "Выпустить/отозвать сертификат"

Без сертификата авторизированному клиенту не будут не доступны некоторые разделы системы

Возможно что то типа этого http://www.nixp.ru/articles/freebsd_apache_php_oracle_v2

В случае необходимости обосновать покупку официального сертификата для сервера.

Кол-во авторизированных клиентов несколько тысяч.

ApachePHP
17 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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