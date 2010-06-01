Требуется администратор web-сервера удаленно

рабочее время c 09.00 - до 18.00 - online в ICQ

оперативное решение всех возникающих проблем

опыт работы в хостинговой компании или администрирования серверов не менее года

опыт работы с панелью ISPManager

Просьба соискателей, у которых нет возможности быть в рабочее время on-line и решать проблемы, не беспокоить.