Требуется хостер - администратор.

ХостингЗакрыт5 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании, в которой более 20-ти доменов требуется удаленный администратор, для размещения доменов на хостинге (можно на собственном).

Стоимость хостинга в год не более 1200 р.

Обязанности: во время предупреждать о сроках продления доменов. Создание почтовых ящиков и паролей.

Выслушаем любые предложения.

13 лет назад
brunswick
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется администратор web-сервера удаленно

    $100

    Требуется администратор web-сервера удаленно рабочее время c 09.00 - до 18.00 - online в ICQ оперативное решение всех возникающих проблем опыт работы в хостинговой компании или администрирования серверов не менее года опыт работы с панелью ISPManager Просьба соискателей, у которых ...

    Хостинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор хостинга

    Требуется администратор для поддержание хостинга в работоспособном режиме. рабочий хостинг на выделенном сервере, на freebsd, CPanel

    Хостинг37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник саппорта хостинга, администрирование.

    В задачи входит общение с клиентами и вышестоящим саппортом, администрирование Fedora. Общение по ICQ, почте и в заявках на саппорт. Опыт настройки exim и борьбы со спамом будет плюсом. Задач мало, денег тоже немного. Поэтому в предложениях указываем ...

    Хостинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется админ для удаленного администрирования.

    Сайт находится на отдельном сервере. ОС Free BSD. Требуется: 1. Резервное копирование. 2. Мелкие поручения (создания почт. ящиков и т.п.) Оплата - 200р. за каждое обращение, 270 р. за каждый час работы, начиная со второго часа. Оплата любым ...

    Хостинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист службы технической поддержки хостинга

    $1000

    Расположение: Россия (удалённо) Образование: не имеет значения Опыт работы: не менее 1-года в области IT, очень желателен опыт работы в сфере хостинг услуг Возраст: от 18 до 35 лет Занятость: полная занятость Должностные обязанности: Техническая ...

    Хостинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор Linux

    Требуется администратор вэб-сервера Linux для переодической удалённой поддержки. Опыт работы не менее года. Наличие телефона обязательно. Возможные задачи: + Установка Linux с удаленным доступом по ssh. + Веб-сервер (ftp/apache/php/mysql). + Почтовый сервер (SMTP/POP3). + Панель управления сайтами (ISPmanager, VHCS2). + Настройка фаервола. + ...

    Linux
    Хостинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сисадмин для организации небольшого хостинга

    Нам необходима помощь в организации хостинга для наших клиентов в Екатеринбурге. В дальнейшем, планируем развивать как отдельную хостинг-компанию с серверами в МСК и ЕКБ. Мы провели некоторые подготовительные работы и выбрали ДЦ где будем арендовать серверное ...

    Хостинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Exchange support engineer in SPB

    $1000

    Intermedia.NET, Inc. - Ведущий провайдер Exchange хостинга в США в связи с ростом компании, приглашает на работу студентов старших курсов и выпускников технических факультетов на вакансию Junior Exchange Hosting Engineer. Обязанности: * Решение ...

    Хостингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Напарник в компанию

    $250

    Требуется напарник в компанию по регистрации доменов, оплата месячная, от 10 000 рублей Подробности в icq 91429293

    Хостинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администрирование сервера

    $100

    Администрирование удаленного web сервера. ОС: FC 5, панель ISP MANAGER Требуется администратор на постоянное обслуживание с опытом работы в хостинговой компании, а так же опытом работы конкретно с указаной панелью.

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад