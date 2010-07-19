Требуется хостер - администратор.

Компании, в которой более 20-ти доменов требуется удаленный администратор, для размещения доменов на хостинге (можно на собственном).

Стоимость хостинга в год не более 1200 р.

Обязанности: во время предупреждать о сроках продления доменов. Создание почтовых ящиков и паролей.

Выслушаем любые предложения.