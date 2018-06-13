2 теста по химии и математике за 10 класс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт38 заявок593 просмотра

Тесты, в онлайн, необходимо пересдать на отлично. 1 попытка. Оплата по факту каждого теста. 

2000 за оба. 

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

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Нет заявок фрилансеров