Необходимо выполнить 4 практических занятия, в которых даны от 4 до 10 конкретных задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку, в каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить, как минимум, одну задачу (или задание) по ...
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Дляполучения отметки «Выполнено» необходимо выполнить любые 3 задания (на выбор) из раздела «Практические занятия».
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