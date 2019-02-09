Реализовать 2 малые задачи в системе Maxima(система компьютерной алгебры) . Полное описание задач (как есть) находится в приложенных файлах. В коде понадобятся краткие комментарии , поясняющие логику работы программы. Сроки: До 26,02,2019
Нужно решить задачи по криминальному праву (7шт)
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