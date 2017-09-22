Решение юридических задач

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки200 просмотров

Нужно решить три юридических задачи курсу "Правоохранительная и правозащитная система Украины". 15 грн - 1 задача.

8 лет назад
guest_15069506007801
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров