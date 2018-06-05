Написание учебной программы по работе с медицинским манекеном

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Лабораторные работы
Закрыт6 заявок153 просмотра

Требуется врач (желательно врач скорой помощи) для написание учебной программы по работе с медецинским манекеном. В манекене прописаны функции которые он может выполнять, и по этим функциям написать краткую учебную программу для интернов и врачей. Краткое описание Призначення: Симуляційний манекен має бути призначений для навчання наданню допомоги при невідкладних станах, для імітаційного навчання та перевірки медичних знань, виконування реалістичних сценаріїв роботи з пацієнтом.

Запить на основании написаной учебной программы краткого видеокурса.

Работа на 3 дня. с выездом в г.Полтава.

Каждый, эффективный!!  рабочий день 1500 грн. 

7 лет назад
mavbmstechno
Анна Мин 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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