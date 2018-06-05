Нужно сделать лабораторную работу. 4 вариант
Написание учебной программы по работе с медицинским манекеном
Требуется врач (желательно врач скорой помощи) для написание учебной программы по работе с медецинским манекеном. В манекене прописаны функции которые он может выполнять, и по этим функциям написать краткую учебную программу для интернов и врачей. Краткое описание Призначення: Симуляційний манекен має бути призначений для навчання наданню допомоги при невідкладних станах, для імітаційного навчання та перевірки медичних знань, виконування реалістичних сценаріїв роботи з пацієнтом.
Запить на основании написаной учебной программы краткого видеокурса.
Работа на 3 дня. с выездом в г.Полтава.
Каждый, эффективный!! рабочий день 1500 грн.
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